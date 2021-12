Lisboa transfere contrato da passagem de ano para 2022

Segundo o contrato publicado no Portal Base, a EGEAC e a LusoEvents acordaram na “contratação de serviços de conceção, produção e apresentação ao público de espetáculo piromusical” com a duração de 14 minutos. O espetáculo deveria decorrer em simultâneo no Parque das Nações, Praça do Comércio e Torre de Belém.

Lisboa transfere contrato da passagem de ano para 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Lisboa transfere contrato da passagem de ano para 2022 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar