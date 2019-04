Medina cria equipa para recuperar atrasos nos licenciamentos

Miguel Baltazar/Negócios

"É verdade que os prazos de licenciamento na câmara tem sofrido um atraso, sabemos e reconhecemos isso e estamos fortemente empenhados em corrigir isso com rapidez e de forma decidida", anunciou esta segunda-feira o presidente da Câmara de Lisboa. E o meio encontrado para resolver o problema passa pela "contratação extraordinária de uma equipa de grandes dimensões, ad hoc", destinada a numa primeira fase, a "regularizar o passivo", leia-se, os processos que se acumulam nas secretarias da autarquia e que aguardam autorização para arrancar com as obras, sejam construção nova sejam, sobretudo, obras de reabilitação urbana.

Fernando Medina falava na sessão de abertura da VI Semana da Reabilitação Urbana, que decorre em Lisboa até 14 de abril.

O presidente da câmara alfacinha salientou a importância do setor para a cidade e lembrou que, em 2013, quando tomou posse, a autarquia licenciava por ano 100 milhões de euros, sendo que acabou 2018 com "mais de mil milhões num só ano". Ao mesmo tempo, salientou, os recursos afetos a estas funções reduziram-se em um terço, o que explica as dificuldades e atrasos no licenciamento.

Depois de recuperar os processos que esperam por licenciamento, a câmara compromete-se também a contratar parte dos membros da equipa extraordinária, por forma a conseguir ter os recursos suficientes para respondes às necessidades.

(Notícia em atualização)