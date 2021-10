Moedas reúne esta sexta-feira novo executivo camarário

O novo presidente da câmara de Lisboa, que tomou posse no início da semana, reúne esta sexta-feira, pela primeira vez, o novo executivo camarário, numa reunião em que deverá ser aprovado o novo regimento da autarquia e a delegação de competências no presidente. Só depois disso é que se processará a atribuição de pelouros aos vereadores, cujo despacho deverá ser conhecido no início da próxima semana, avançou ao Negócios fonte do gabinete de Carlos Moedas.

Moedas, que tomou posse na passada segunda-feira, conta além de si próprio, com seis vereadores eleitos pela coligação Novos Tempos. Pela coligação Mais Lisboa, liderada por Medina, foram eleitos outros sete vereadores, a que somam mais dois da CDU e um do Bloco de Esquerda.

Serão estes os números com que o novo executivo camarário terá de jogar, e, uma vez que não deverá haver pelouros atribuídos fora da coligação de Moedas, isso obrigará a uma sobreposição de pastas pelos vários vereadores do PSD e do CDS. O presidente anunciou já, no discurso da tomada de posse, que tenciona ficar ele próprio com o pelouro da transição energética e alterações climáticas. Dados como certos estão também os nomes de Filipa Roseta, para a área da Habitação, e Joana Almeida para o Urbanismo.

Segundo o jornal Observador, a pasta das Finanças, uma das mais relevantes, deverá ser entregue a Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da autarquia e presidente da Mesa do Conselho Nacional do CDS. A Diogo Moura, líder da concelhia do CDS/Lisboa, deverá ficar com a Cultura e a Educação e Ângelo Pereira, líder da distrital do PSD/Lisboa com a da Mobilidade. Laurinda Alves tem sido apontada para a pasta da Ação social.

Por agora, nenhum destes nomes é formalmente confirmado. Numa governação que agora se inicia e que se adivinha adivinha "de equilibrios", Moedas quer ir para a primeira reunião e ser ele próprio a dar toda a informação aos vereadores da oposição, explica fonte próxima do presidente.