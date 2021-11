Poder de compra em Lisboa duplica a média nacional

O poder de compra per capita no município de Lisboa duplica a média nacional, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados esta quinta-feira, dia 4 de novembro.





A informação que tem em conta os rendimentos brutos declarados para efeito de IRS revela que em 2019, ainda antes da crise gerada pela pandemia, em 32 dos 308 municípios portugueses o poder de compra estava acima da média nacional, destacando-se os territórios metropolitanos de Lisboa e Porto.





"O município de Lisboa apresentava o índice de poder de compra mais elevado (205,62, o que compara com a média de 100), sendo o único município a duplicar o índice nacional", conclui o INE.









Nas primeiras 15 posições estão mais três municípios da área metropolitana de Lisboa: Oeiras (153), Alcochete (120) e Cascais (118).



Desta lista de 15 municípios constam ainda quatro da área metropolitana do Porto: Porto (154), Matosinos (131), São João da Madeira (131) e Maia (111).



Quase metade dos municípios (45%) apresentavam valores abaixo de 75.



"Dos 10 municípios com menor poder de compra per capita manifestado, seis pertenciam ao Interior da região Norte, três à Região Autónoma da Madeira e um à região Centro", diz o INE.





Entre estes estão Tabuaço (56), Celorico de Basto (57), Ponta do Sol (58), Santa Marta de Penaguião (59) e Cinfães (59), releva a informação mais detalhada.



Em resposta ao Negócios, o INE explica que o indicador de poder de compra constitui um "indicador síntese" que considera variáveis, incluindo por exemplo o rendimento bruto (declarado para efeitos de IRS), o valor das compras através de terminais de pagamento automático, o valor dos levantamentos em multibanco ou até o crédito concedido para habitação.



Questionada sobre se o indicador tem em conta o nível de preços em cada município, fonte oficial do INE responde que "a seleção das variáveis originais privilegia a ótica de utilização do rendimento, procurando minimizar a seleção de variáveis ligadas à produção".



Notícia atualizada às 13:19 com mais informação