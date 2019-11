Que municípios têm mais dívidas por pagar? E menos?

A dívida das autarquias voltou a cair no ano passado e atingiu o valor mais baixo em 10 anos. Mas que municípios têm mais dívida por pagar? E menos? Lisboa é a campeã do passivo com 443 milhões de euros por pagar. Já o município açoriano das está no extremo oposto da tabela, com um passivo exigível de 136 mil euros. As conclusões são do Anuário Financeiro dos Municípios de 2018. Veja no mapa se o seu município é dos 50 o mais (ou menos) deve.