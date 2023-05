Simplificação administrativa: “Câmaras deixam de poder pedir mais do que é necessário”

Menos controlo prévio, mais responsabilização de quem faz a obra, mais fiscalização no fim. A proposta do Governo para a simplificação dos processos urbanísticos vai obrigar as câmaras a reverem procedimentos e a reorganizarem-se, diz o autor, João Tiago Silveira.

Simplificação administrativa: “Câmaras deixam de poder pedir mais do que é necessário”









