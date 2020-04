Ou seja, t al como na semana passada , 82% das empresas mantêm-se em funcionamento. No entanto, há um ligeiro aumento no recurso ao "lay-off" simplificado: mais de metade (51%) das empresas disse agora ter acedido ao mecanismo, contra as 48% que já o tinham feito na semana anterior.Em linha com a semana passada, cerca de 60% das empresas dizem ter tido reduções no pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar. Num quarto dessas empresas, a diminuição foi superior a 50%.Além disso, há mais perdas no volume de negócios. São agora 39% as empresas que se mantém em funcionamento ou encerradas temporariamente com reduções nas receitas superiores a 50%. Na semana passada eram ligeiramente menos (37%).Os resultados do inquérito do INE e do BdP mostram também que mais empresas recorreram a medidas de apoio à liquidez: 9% das inquiridas recorreram às moratórias ao pagamento de juros e capital de créditos já existentes (contra 6% na semana anterior) e 9% utilizaram a suspensão do pagamento de obrigações fiscais e contributivas (contra 8%).Há menos empresas a excluírem o recurso a estas medidas do que na semana passada , sobretudo por não serem elegíveis, dado que a percentagem de empresas a planear utilizar estes apoios diminuiu.Menos de metade (48%) das empresas referiu só conseguir manter-se em atividade até dois meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez. E 10% reportaram que não têm condições para se manter por mais de um mês.A pandemia da covid-19 está a afetar mais nas micro empresas (só 73% mantêm-se em funcionamento) e as do setor do alojamento e restauração (apenas 38% mantém-se ativas, sem limitações).Além disso, são também as micro empresas e as empresas do setor do alojamento e restauração que referiram mais frequentemente reduções superiores a 75% quer do volume de negócios, quer do pessoal ao serviço.A quebra de encomendas e as restrições causadas pelo Estado de Emergência afetam também mais as micro empresas. Por setor, refira-se que a percentagem de empresas que referiu a ausência de encomendas/clientes excede 90% no caso do alojamento e restauração (mas também nos transportes e armazenagem).A redução dos trabalhadores efetivamente ao serviço é mais expressiva neste setor, com 87% das empresas a reportarem menos trabalhadores: 91% estão em "lay-off".(Notícia atualizada às 12:29 com mais informação)