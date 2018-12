O Banco de Portugal (BdP) deixou de acreditar na meta de crescimento económico do Governo para 2018. Devido à desaceleração das vendas ao exterior, o banco central reviu em baixa a expansão do PIB deste ano de 2,3% - igual à do Ministério das Finanças - para 2,1%.A revisão é feita no Boletim Económico de Dezembro publicado esta terça-feira, 17 de Dezembro, e torna o BdP uma das instituições mais pessimistas com a evolução da economia portuguesa."Os valores para o horizonte 2018-19 implicam um crescimento ligeiramente inferior do PIB em 2018 e 2019 face às estimativas divulgadas nos Boletins Económicos de Junho e Outubro, essencialmente devido a uma revisão em baixa do crescimento das exportações, que reflecte a revisão das hipóteses relativas à evolução da procura externa e a incorporação da informação mais recente", explica o comunicado que acompanha o boletim.O Banco de Portugal considera que o enquadramento externo da economia portuguesa continuará a ser "favorável", mas as exportações vão desacelerar para um crescimento de 3,6% à medida que as trocas comerciais a nível internacional evoluem em linha com o PIB mundial. Ainda assim, num horizonte mais alargado, o BdP admite que "o enquadramento externo está na origem dos principais factores de risco e incerteza que rodeiam a actual projecção, contribuindo para riscos descendentes para a actividade".A previsão de crescimento do PIB de 2,1% fica abaixo das previsões de outras instituições que têm vindo a actualizar as projecções para a economia portuguesa. O Conselho das Finanças Públicas (CFP), a Comissão Europeia (CE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) antecipam que a economia cresça 2,2%. Ainda assim, todas apontam para um crescimento inferior ao que está subjacente ao Orçamento do Estado para 2018: 2,3%.Para 2019 a divergência com as previsões do Governo continua, mas neste caso o Banco de Portugal está em linha com as outras instituições. O banco central prevê um crescimento económico de 1,8%, quatro décimas a menos do que prevê o Orçamento do Estado para 2019. Essa mesma previsão é feita pelo FMI e por Bruxelas. A concretizar-se, Portugal continuaria a crescer acima da Zona Euro, quando comparado com as previsões do BCE.O horizonte de projecção do Banco de Portugal vai ainda mais longe, antecipando pela primeira vez uma desaceleração da economia para 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021.Quanto à composição da expansão económica, o banco central escreve que continuará a verificar-se um "perfil de crescimento mais sustentável da economia portuguesa". Contudo, uma vez que o grau de abertura da economia aumentou significativamente, Portugal fica também mais exposto aos acontecimentos internacionais e, portanto, vulnerável perante a crescente incerteza política e económica a nível mundial.Estas previsões fazem parte da actualização das projecções para a Zona Euro que o Banco Central Europeu (BCE) divulgou na semana passada. Para o conjunto da área do euro, o BCE prevê um crescimento do PIB de 1,9% em 2018, 1,7% em 2019 e 2020 e 1,5% em 2021 O Banco de Portugal prevê ainda que as contas externas da economia portuguesa se mantenham positivas - uma das mudanças estruturais que ocorreu durante o período de ajustamento. "Ao longo do horizonte de projecção a economia portuguesa deverá manter uma situação de capacidade de financiamento face ao exterior", lê-se no Boletim Económico de Dezembro.No entanto, a composição desse excedente será diferente. Tal acontece porque se tem vindo a verificar uma redução do saldo da balança de bens e serviços, dado que o défice do comércio de bens está a aumentar. Contudo, esta deterioração será compensada pela melhoria da balança de rendimento primário e de capital.Quanto ao mercado de trabalho, o BdP estima que a taxa de desemprego baixe para 5,3% em 2021, num período em que a criação de emprego deve continuar a abrandar.Essa evolução do mercado de trabalho em Portugal deverá contribuir para "algumas pressões inflacionistas internas originadas pelos custos salariais". Assumindo esse efeito, o BdP estima que os preços no consumidor cresçam 1,4% em 2018 e 2019, acelerando para 1,5% em 2020 e 1,6% em 2021.