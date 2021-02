Banco de Portugal vê economia a cair menos na segunda semana de fevereiro

uma redução mais acentuada da atividade económica face aos meses precedentes" motivada pelo novo confinamento. Como base para essa queda o INE adianta uma quebra homóloga de 18,1% do montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco para o mês de janeiro. O mesmo indicador revelava em dezembro e novembro quedas de 7,8% e 11,8%, respetivamente.



De acordo com o Banco de Portugal, o indicador diário de atividade económica (DEI) registou na segunda semana de fevereiro uma queda homóloga ligeiramente menor do que na semana anterior, o que sugere uma ligeira recuperação da economia nacional. No mesmo sentido apontam os Indicadores Coincidentes também hoje divulgados.Segundo os dados fornecidos pelo Banco de Portugal, o DEI registou no dia 14 uma média móvel semanal homóloga superior à da semana iniciada a 1 de fevereiro, ainda que ambas exibam uma situação pior do que a do ano passado.Também hoje, o Banco de Portugal divulgou o seu relatório sobre Indicadores Coincidentes que apontam para uma recuperação da economia com base no consumo privado, que voltou a aumentar em janeiro face ao mês anterior. O consumo privado registou em janeiro uma queda homóloga de 1,4%, o que significa uma melhoria face à queda de 2,8% em dezembro. Os valores mais recentes confirmam uma tendência de abrandamento da queda do indicador que tem sido demonstrada deste setembro de 2020, em que caia 6,4%.Os dados agora avançados pelo Banco de Portugal são contraditórios às estimativas rápidas avançadas também hoje pelo INE, que apontam para "O DEI é um indicador de alta frequência que cobre diversas dimensões correlacionadas com a atividade económica em Portugal e sumariza informação de indicadores como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.Já os Indicadores Coincidentes procuram captar a evolução subjacente do respetivo agregado macroeconómico e não refletem em cada momento a taxa de variação homóloga do respetivo agregado de Contas Nacionais, pelo que o Banco de Portuga.