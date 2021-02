A sua semana dia a dia: Resultados, PIB e política monetária marcam a semana

Depois de na segunda-feira, os ministros das Finanças da Zona Euro se reunirem com as perspetivas económicas na agenda, no mesmo dia em que o Eurostat divulga a produção industrial de dezembro do bloco, será a vez de se juntarem aos titulares da pasta das Finanças da Zona Euro os restantes congéneres da União Europeia, na terça-feira, para a reunião do Ecofin. Isto no dia em que o Eurostat divulga a segunda leitura para o PIB da Zona Euro no quarto trimestre de 2020. Na primeira estimativa indicava-se que o PIB tinha recuado 0,7% no quarto trimestre, quando comparado com os três meses anteriores. Leia Também Novo CEO da Galp vê "oportunidade" numa das "maiores mudanças do século" no setor