A previsão consta na folha trimestral de conjuntura da Católica, divulgada esta quarta-feira, onde revê em baixa o crescimento para este ano.

[Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa]

Os economistas da Universidade Católica estimam que a economia portuguesa tenha contraído 0,3%, em cadeia, no terceiro trimestre deste ano, depois de ter estagnado nos três meses anteriores."Ponderando os vários indicadores disponíveis, o NECEPestima que a economia portuguesa tenha contraído 0,3% no terceiro trimestre", indicam os economistas da Católica, na folha trimestral de conjuntura. Essa variação do PIB corresponde a "um crescimento de 1,7% em termos homólogos".Este cenário central aponta para que a atividade económica em Portugal tenha recuado "para um nível equivalente a 104,5% do referente ao quarto trimestre de 2019, o último período normal antes da pandemia (104.8% no segundo trimestre)".O NECEP refere que os dados disponíveis (exportações, produção industrial, vendas de cimento, levantamentos em Multibanco, etc.) "evidenciam, de um modo geral, a queda da atividade económica face ao segundo trimestre ou, na melhor das hipóteses, o prolongar do cenário de estagnação observado nesse trimestre, fruto de uma variação nula em cadeia do PIB".O indicador de atividade económica (DEI) do Banco de Portugal, citado pela Católica, aponta também para "uma contração em cadeia do PIB", com o terceiro trimestre a ser "globalmente mais fraco (106.2%) do que o segundo (107.8%)". E os inquéritos de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que os consumidores e empresários estão também mais pessimistas em relação à evolução da atividade económica em Portugal.A "continuação da degradação da conjuntura depois de julho" acompanhou "a evolução desfavorável da Zona Euro", diz a Católica. As projeções apontam para uma nova contração em cadeia, de 0,3% (igual à que estima que se tenha registado em Portugal), no terceiro trimestre. Em termos homólogos, essa variação trimestral corresponde "a uma queda de 0,2%".

Com a economia a contrair no terceiro trimestre depois de ter estagnado, a Católica está mais pessimista em relação ao crescimento para o conjunto do ano. "A perspetiva de uma ligeira contração em cadeia no terceiro trimestre, ora avançada pelo NECEP, não só delapida o crescimento este ano, como configura a possibilidade de um crescimento mais fraco nos próximos anos", alerta o NECEP.



"Fruto da correção em alta dos dados das contas nacionais pelo INE (efeito base), o NECEP reviu em baixa de 2,4% para 2,1% o crescimento em 2023, um cenário que antecipa algum crescimento no quarto trimestre após o impasse dos dois últimos períodos", explica.



Os economistas da Católica dizem ainda que o regresso "a um crescimento trimestral entre 0,3% e 0,4% apenas permite antecipar um crescimento de 1% em 2024", o que corresponde a uma revisão em baixa de 0,4 pontos percentuais face à anterior projeção. "O crescimento de 2024 é prejudicado por um efeito base desfavorável resultante do crescimento invulgarmente elevado no primeiro trimestre de 2023, embora o INE possa vir a alisar este dado", explicam.



Para 2025, mantêm o cenário de um crescimento próximo de 1,5%, referindo que este é "um registo moderado face ao crescimento potencial da economia portuguesa, estimado em cerca de 2%, que se justifica pela dinâmica instalada desde o segundo trimestre".

Sobre a inflação, o NECEP diz que, em Portugal, a inflação média do terceiro trimestre terá sido de 3,5%, com a inflação homóloga mais elevada a ser registada em agosto e setembro. Ainda assim, o abrandamento gradual que se tem vindo a registar na inflação em Portugal, levou os economistas da Católica a rever em baixa a média anual da inflação "para 4,6% em 2023", um valor abaixo da previsão do Governo (5,3%), Banco de Portugal (5,4%) e Comissão Europeia (5,1%).A confirmar-se a projeção da Católica, Portugal deverá terminar o ano com uma taxa de inflação média inferior à prevista para a Zona Euro (5,5%). Já a inflação subjacente, que exclui os produtos que estão mais sujeitos a variações de preços (bens energéticos e alimentos não transformados), "continua elevada com uma taxa homóloga de 5,9% em setembro", alerta a Católica."É provável que, em 2025, ainda se esteja acima da meta de 2% do BCE com 3% quer em Portugal, quer na Zona Euro. "Esta conjetura reflete as limitações do processo de transmissão da política monetária à economia, bem como as perspetivas dos investidores e dos membros da Fed em termos de taxas de juro a longo prazo", referem.