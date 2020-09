CFP vê economia a cair 9,3% este ano e défices até 2024

10% desemprego A taxa de desemprego deverá ficar em 10% este ano. O emprego deverá baixar 4%.

137% Dívida Adívida pública vai agravar-se este ano para 137,6% do PIB, reduzindo-se depois progressivamente nos anos seguintes, mas chegando a 2024 ainda em 130,1%.

Já nenhum dos principais organismos que acompanham a economia portuguesa espera uma recessão económica este ano inferior a 9%. O Conselho das Finanças Públicas (CFP) atualizou esta quinta-feira as suas projeções macroeconómicas, antecipando agora uma contração de 9,3% do PIB. A degradação das expectativas ficou a dever-se a uma contração maior das exportações do que o esperado em junho.Há dois meses, o CFP trabalhava ainda com uma projeção de recessão na ordem dos 7,5%. Agora, mesmo com os resultados encorajadores da atividade económica da zona euro no terceiro trimestre – como foi recentemente sublinhado pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde – o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral piorou significativamente as suas expectativas para a economia portuguesa.A projeção do CFP, divulgada no relatório de Perspetivas Económicas e Orçamentais 2020-2024, aproxima-se dos valores que já tinham sido avançados pela OCDE, Banco de Portugal e Comissão Europeia, que esperam contrações de 9,4%, 9,5% e 9,8%, respetivamente.No documento, os peritos em macroeconomia explicam que as exportações sofreram uma quebra maior do que o previsto, antecipando-se agora uma contração de 22,5% das vendas ao exterior, mais 1,9 pontos percentuais do que o esperado."Na sequência da contração económica verificada nos principais parceiros comerciais portugueses registou-se, após o mês de março, um declínio acentuado das exportações nacionais de bens com destino a Espanha, Alemanha e França", sublinha o relatório, explicando que como consequência a procura externa dirigida a Portugal deverá encolher este ano 17,4%.Com uma recessão mais profunda, o CFP reviu também as suas expectativas para o mercado de trabalho. Agora espera uma queda de 4% do emprego, mais um ponto percentual do que o que admitia em junho. Ainda assim, a taxa de desemprego não reflete este agravamento, antevendo-se que fique em 10%.Com menos emprego, o rendimento das famílias fica ainda mais prejudicado, baixando as expectativas sobre o consumo privado, que deverá contrair 8,9% apesar dos apoios do Estado. Além disso, espera-se que a elevada incerteza provocada pela crise promova o aumento da poupança, lê-se no relatório.Apesar do maior pessimismo sobre a atividade económica, o CFP continua a projetar uma recuperação da economia, a partir de 2021. No próximo ano deverá registar-se um crescimento de 4,8%, seguido de um novo aumento da atividade económica, de 2,8%. Esta projeção assenta no pressuposto de que o choque é transitório.A subida do PIB deverá verificar-se através do consumo privado e do investimento, com um contributo também significativo das exportações, "ainda que se admita uma perda de quota de mercado em 2021e a normalização no sector do turismo apenas em 2022", explica o CFP. Depois, o ritmo de crescimento deverá abrandar para valores em torno de 1,7%, demorando até 2021 para se recuperar o nível de PIB real pré-pandemia.As projeções do CFP admitem um período de, pelo menos, cinco anos seguidos sempre com défices orçamentais. Para este ano, os peritos pioram as suas expectativas e duvidam da meta definida pelo Executivo (de 6,3%), antecipando um desequilíbrio na casa dos 7,2%.Face à sua projeção de junho, o valor agora apresentado representa uma degradação do saldo na ordem dos 0,8 pontos percentuais. "Esta revisão reflete principalmente a incorporação do apoio financeiro às empresas de transporte aéreo, TAP e SATA, e a atualização do impacto anual das medidas excecionais de resposta à crise pandémica", justifica o CFP.No próximo ano o défice deverá diminuir, mas vai manter-se acima do limite de 3% que consta do Pacto de Estabilidade e Crescimento (mas que por enquanto está suspenso, através da cláusula de salvaguarda acionada pela Comissão Europeia). A projeção é de um défice de 3,2% em 2021, de 3% em 2022 e de 2,7% do PIB tanto em 2023 como em 2024.Como consequência, a dívida pública vai agravar-se este ano para 137,6% do PIB, reduzindo-se depois progressivamente nos anos seguintes, mas chegando a 2024 ainda em 130,1%.O CFP sublinha que as projeções macroeconómicas e orçamentais apresentadas estão repletas de incerteza, havendo vários riscos no sentido negativo (desde a pandemia e as medidas que contenção possam vir a ser necessárias, passando pelos elevados níveis de endividamento das famílias empresas, ou mesmo do risco de instabilidade das condições financeiras, entre outros) e apenas um único positivo – o Plano de Recuperação Europeu, cujos detalhes ainda não estão definidos.