Combustíveis a subir 9% tramam alívio da inflação

A abrandar há nove meses seguidos, a inflação em Portugal conheceu uma nova aceleração no mês de agosto. A explicar essa viragem estão os combustíveis que, apesar de estarem ainda mais baratos do que há um ano, estão a cair menos do que em meses anteriores, sinalizando uma possível inversão da tendência, com o petróleo a registar novos máximos nos mercados internacionais.





