Confiança das famílias cai para mínimos de dois anos

O indicador de confiança dos consumidores voltou a cair em fevereiro, registando uma média móvel nos últimos três meses de -8,3 pontos, o que corresponde ao valor mais baixo desde fevereiro de 2017, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 27 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este desempenho "refletiu o contributo negativo do saldo das perspetivas relativas à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes", realça o INE.

Já o indicador de clima económico, que agrega os indicadores de confiança dos vários setores de atividade económica, registou um aumento de 2,2% face ao mesmo período do ano passado, o que representa uma melhoria, já que em janeiro tinha havido um abrandamento.

A contribuir para o maior crescimento do indicador de clima estiveram todos os setores à exceção da indústria transformadora, que registou uma descida deste indicador, devido às perspetivas menos otimistas em relação aos próximos meses. Já construção, serviços e comércio verificaram melhorias das perspetivas.