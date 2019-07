Consumidores portugueses estão mais confiantes. Esperam fazer compras importantes

A confiança dos consumidores voltou a melhorar em julho, mantendo a tendência que se verifica desde abril, mostram os dados publicados esta terça-feira, 30 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As famílias estão mais otimistas sobre a sua situação financeira atual e acreditam que vão conseguir realizar compras importantes. Já sobre o futuro, a cautela aumentou.Segundo o inquérito do INE, a confiança dos consumidores está no nível mais elevado desde fevereiro, tendo melhorado para 8,3 pontos, em médias móveis de três meses, uma análise que permite perceber melhor a tendência. Ao longo deste ano, as famílias ainda não tinham avaliado a sua situação financeira atual de forma tão otimista e este é também o momento do ano em que se revelam mais confiantes sobre a sua capacidade de fazer compras importantes.No entanto, quando questionadas sobre o futuro, mostram-se mais reticentes. O inquérito do INE revela uma diminuição nos níveis de confiança sobre a situação financeira do seu agregado familiar nos próximos 12 meses, bem como sobre a situação económica do país no próximo ano.Do lado dos empresários, o sentimento global está praticamente ao mesmo nível – o clima económico registou uma diminuição ligeira, de apenas uma décima, em julho – mas há diferenças relevantes entre os setores de atividade. Só a confiança no comércio é que aumentou: a confiança na indústria transformadora, na construção e obras públicas e nos serviços diminuiu.

Na indústria transformadora, a avaliação tanto da procura atual, como da produção nos próximos três meses está mais negativa. Na construção e obras públicas, a avaliação da carteira de encomendas atual está mais negativa e as perspetivas de capacidade de criação de emprego recuaram. Nos serviços, é a perceção sobre a atividade dos últimos três meses que prejudica mais a confiança.



No comércio, o otimismo aumentou sobretudo no comércio por grosso, cuja apreciação melhorou tanto sobre os últimos três meses, como sobre as perspetivas para o próximo trimestre.



Sentimento económico piora na zona euro. Alemanha bem mais pessimista



Segundo os inquéritos de sentimento económico da Comissão Europeia, publicados também esta terça-feira, o sentimento na zona euro demonstra uma evolução semelhante ao verificado em Portugal.



Entre os empresários, a confiança também se deteriorou na média do conjunto dos países da moeda única – neste caso, o comércio por retalho também teve uma evolução negativa. Mas os consumidores estão ligeiramente mais otimistas.



Entre as maiores economias o sentimento económico melhorou na Holanda, Itália e Espanha. Já na Alemanha piorou marcadamente e ficou inalterado em França. Na economia alemã, destaca-se a quebra de confiança pronunciada na indústria, que ficou já claramente abaixo da média histórica, nos serviços e no comércio a retalho.



(Notícia atualizada às 10h50 com mais informação)