Conselho das Finanças Públicas espera novo brilharete orçamental

Houve uma terceira vaga que fechou as pessoas em casa e atirou a economia novamente para o vermelho no arranque do ano. O Novo Banco até pode receber os 476,6 milhões de euros. Mas, mesmo assim, o défice ficará abaixo da primeira previsão do Governo, dizem os peritos.

