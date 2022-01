Costa antecipa-se ao INE e diz que PIB cresceu 4,6% em 2021

A economia portuguesa cresceu 4,6% em 2021, disse esta terça-feira o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, em plena arruada, em Coimbra. O responsável antecipou assim informação que está programada para ser divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apenas na próxima segunda-feira, um dia depois das eleições legislativas. Contactado pelo Negócios, o INE indicou que ainda não apurou o valor e que "não antecipa resultados aos membros do Governo"."Apesar da pandemia, o país o ano passado já cresceu 4,6%, voltou a convergir com a União Europeia", assinalou António Costa, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela RTP3, em plena campanha.A projeção de crescimento do Governo, apresentada em outubro no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (que acabou chumbado no Parlamento e que justificou a decisão do Presidente da República de convocar eleições antecipadas) era de 4,8%. No início da semana passada, a partir de Bruxelas, o ministro das Finanças, João Leão, tinha-se mostrado confiante de que a meta de 4,8% teria sido alcançada.Apesar de, segundo António Costa, o resultado ter ficado afinal abaixo da expectativa do Executivo socialista, o primeiro-ministro sublinhou a leitura positiva que continua a perspetivar para 2022."Todas as instituições internacionais, os organismos que fazem previsões económicas, dizem que o país este ano vai crescer 5,8%", continuou.Numa resposta ao Negócios, o INE indicou que "ainda não apurou o resultado do 4º trimestre de 2021 e consequentemente a variação média anual ainda não existe", acrescentando que "só em 31 de janeiro próximo se saberá qual a primeira estimativa".O gabinete de estatística sublinha que "em conformidade com a política de difusão seguida e que consta no seu portal, o."O Negócios pediu também esclarecimentos adicionais ao PS, mas ainda não foi possível obter resposta.