Crescimento da atividade económica abranda em setembro

O indicador coincidente da atividade económica registou um aumento homólogo de 2,1%, em setembro, de acordo com o Banco de Portugal. Este valor corresponde a um abrandamento do ritmo registado em agosto (2,2%). Este é mesmo o aumento menos acentuado da atividade económica desde fevereiro.

Já os dados do consumo privado mostram a manutenção do ritmo de crescimento nos 2,4%. Em agosto este indicador tinha já registado um aumento de 2,4%, que era o maior desde outubro de 2018.

Os dados do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no dia 14 de novembro, altura em que será possível verificar qual foi o desempenho da economia.





As previsões para o acumulado do ano apontam para que Portugal cresça 1,9% este ano, de acordo com a estimativa do Executivo liderado por António Costa. Já o Banco de Portugal prevê que o PIB português expanda 2% em 2019.