O INE adiantou ainda que o indicador qualitativo de consumo, baseado nas opiniões dos empresários do comércio a retalho voltou a ficar inalterado em novembro nos 2,4%, seguindo a tendência dos dois meses anteriores.



Mas não foi só a atividade económica que se manteve estável, em termos mensais. O clima económico não sofreu qualquer alteração em novembro, face a aoutubro, e fixou-se nos 2,1%, pondo fim ao ciclo negativo iniciado em julho deste ano, segundo a Síntese Económica de Conjuntura divulgada pelo INE.



A contribuir para esta estabilização do clima económico está a subida na confiança no comércio e nos serviços, que conseguiu ofuscar a queda da confiança nos setores da indústria transformadora e da construção e obras públicas.

O crescimento da atividade económica em Portugal, um dos indicadores que mede o pulso à economia do país, estabilizou em outubro nos 1,8%, com a queda na produção da indústria a ser compensada pelo aumento do volume de negócios nos serviços, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro.Depois de ter subido para 2,7% em janeiro deste ano, a variação mais alta atingida em 2019, o indicador assumiu uma tendência descente até junho (mês em que registou 1,8%) e voltou a subir no mês seguinte. Setembro marcou o regresso às quedas e agora, em outubro, estabilizou.