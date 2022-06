Défice externo afunda para 1.789 milhões de euros em abril

Leia Também Défice da balança de bens regista nível mais alto desde 2008

O défice das contas externas continua a agravar-se. Em abril, o saldo acumulado das balanças corrente e de capital alcançou 1.787 milhões de euros, uma subida expressiva face ao défice de 27 milhões de euros registado no mesmo mês do ano passado.Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 21 de junho, pelo Banco de Portugal (BdP). "A economia portuguesa tem necessidade de financiamento de 1.787 milhões de euros até abril de 2022", frisa o banco central. Não só o défice é superior ao registado em abril do ano passado, como a diferença homóloga tem estado a agravar-se a cada mês que passa.

Em abril, o défice da balança corrente e de capital foi de 470 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 40 milhões de euros relativamente ao mesmo período de 2021. Essa melhoria deveu-se, sobretudo, ao aumento de 909 milhões de euros do excedente da balança de serviços e ao decréscimo de 212 milhões de euros do défice de rendimento primário, explica o BdP.



Por sua vez, o défice da balança de bens, de 975 milhões de euros, e a redução de 145 milhões de euros no excedente o rendimento secundário, atenuaram esses efeitos, acrescenta o banco central.



Importações sobem mais que exportações



O aumento do défice da balança de bens, para 1.975 milhões de euros, reflete um crescimento das importações superior ao das exportações (29% e 15,9%, respetivamente), sendo que o valor das exportações e o das importações ultrapassaram os registados em abril de 2019, no pré-pandemia.



As exportações e as importações de serviços aumentaram, respetivamente, 108,1% e 61,3% relativamente a abril de 2021, superando também os valores do pré-pandemia. "Para a subida em relação a 2021 contribuíram, em particular, as rubricas de viagens e turismo, de transporte aéreo e de serviços de telecomunicações, informáticos e de informação", frisa o BdP.



Só as exportações e importações de viagens e turismo cresceram 382,1% e 139,6% em termos homólogos e respetivamente, "permitindo que o excedente desta rubrica aumentasse 943 milhões de euros", acrescenta o Banco de Portugal. As exportações e as importações superaram os valores de abril de 2019, respetivamente, em 13% e 7%.



Já o défice da balança de rendimento primário reduziu-se 212 milhões de euros relativamente a abril de 2021, devido ao aumento de dividendos do exterior. O excedente da balança de rendimento secundário desceu 145 milhões de euros, pela diminuição de fundos europeus atribuídos aos beneficiários finais.



O excedente da balança de capital subiu 38 milhões de euros, à boleia de ajudas ao investimento, descreve o BdP.