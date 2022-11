Desemprego estabiliza nos 6,1%. População ativa diminui e inativos aumentam

A taxa de desemprego manteve-se inalterada em outubro, de acordo com a estimativa rápida do INE. A subutilização do trabalho aumentou ligeiramente face a setembro.



A taxa de desemprego estabilizou nos 6,1% em outubro, valor semelhante ao de setembro, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta quarta-feira, 30 de novembro. A população ativa diminuiu, e a inativa teve um acréscimo, detalha o gabinete de estatística.



"A taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor idêntico ao de setembro, superior ao de julho (0,1 pontos percentuais) e inferior ao do mês homólogo do ano anterior (0,2 p.p.)", refere o INE. Em termos absolutos, há 316,6 mil pessoas desempregadas.





A população ativa registou um decréscimo em relação ao mês de setembro, com uma quebra de 10,2 mil pessoas, ou seja, 0,2%. De acordo com o INE, "a diminuição da população ativa resultou do decréscimo tanto da população empregada (8,0 mil pessoas), como da população desempregada (2,2 mil".

O gabinete de estatística revela por outro lado que houve um aumento da população inativa que segundo o INE é explicado "principalmente pelo acréscimo do número de inativos disponíveis, mas que não procuram emprego (7,6 mil; 6,4%)".

Por seu lado, o aumento de 1,4 mil (0,1%) na população inativa teve origem no acréscimo de 14,0 mil outros inativos (os que não estão disponíveis, nem procuram trabalho), que superou a diminuição de 12,7 mil (31,8%) inativos à procura de emprego, mas não disponíveis.

