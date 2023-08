Leia Também Desemprego estabiliza nos 6,1%. População ativa diminui e inativos aumentam

A taxa de desemprego em julho manteve-se inalterada nos 6,3%, indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas estimativas provisórias dos dados do emprego referentes ao mês passado.A autoridade estatística nacional explica que a população ativa terá diminuído em 6,1 mil pessoas, enquanto a população inativa aumentou 7,8 mil em relação a junho. Assim, "a diminuição da população ativa resultou do decréscimo da população desempregada (3,4 mil; 1,0%) e da população empregada (2,7 mil; 0,1%)", detalha.Por outro lado, o acréscimo de mais de 14 mil pessoas na população inativa "teve origem no aumento de outros inativos e do número de inativos à procura de emprego, mas que não estavam disponíveis" no imediato para trabalhar.

Já o aumento da população ativa (70,5 mil; 1,4%) em relação a julho de 2022 resultou do acréscimo tanto da população empregada (50,6 mil; 1,0%) como da população desempregada (19,9 mil; 6,4%)", aponta o INE.





Quanto à subutilização do trabalho, uma medida mais abrangente para aferir o desemprego, abrangeu 629,6 mil pessoas, valor inferior ao do mês anterior (6,3 mil; 1,0%) e ao de três meses antes (21,4 mil; 3,3%), mas superior ao do período homólogo de 2022 (10,2 mil;

1,6%).



"A taxa de subutilização do trabalho — estimada em 11,6% — diminuiu 0,1 p.p. em relação ao mês anterior e 0,4 p.p. em relação a três meses antes, tendo-se mantido inalterada por comparação com a do mesmo mês do ano anterior", indica o INE.