Dívida externa baixa à boleia dos preços e do câmbio

excluindo, fundamentalmente, os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros. O objetivo é avaliar o saldo entre todo o stock de dívida e o conjunto de ativos acumulados.

Porém, esta melhoria resultou sobretudo da variação do preço dos ativos detidos por não residentes e do câmbio. "Nas variações de preço, destacou-se, na componente de passivos, a desvalorização dos títulos de dívida pública portuguesa detidos por não residentes e, na componente de ativos, a valorização de títulos de capital na posse de entidades residentes com relação de grupo", explica o banco central.Já as variações cambiais "justificaram-se, essencialmente, pela apreciação do dólar americano, do metical de moçambique e da libra esterlina com impacto no aumento do valor em euros dos ativos externos expressos nestas divisas detidos por residentes", soma.O efeito das transações, ou seja, das trocas de ativos e passivos entre residentes e não residentes, foi "negativo", indica o Banco de Portugal. Analisando a balança comercial, verifica-se que houve uma redução do défice da balança de bens, mas cujo efeito positivo se perdeu pela queda abrupta do excedente na balança de serviços.Olhando para a PII como um todo, o Banco de Portugal indica que também aqui houve uma pequena, mas simbólica, melhoria: a posição negativa da PII baixou do patamar dos 100% do PIB, tendo-se reduzido dos 105,1% que registava no final de 2020, para 99,5% em junho deste ano, o correspondente a 207,9 mil milhões de euros.