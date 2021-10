Emissões de títulos por residentes em junho recuam 100 milhões de euros

Leia Também Dívida externa baixa à boleia dos preços e do câmbio

O valor total de títulos emitidos pelos setores residentes na economia diminuiu 100 milhões de euros em agosto, para 488.900 milhões, sobretudo devido às amortizações mais elevadas do que as emissões de títulos de dívida, segundo o Banco de Portugal (BdP).De acordo com as estatísticas de emissões de títulos atualizadas esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), para o decréscimo de 100 milhões de euros registado em agosto contribuíram as "amortizações mais elevadas do que emissões de títulos de dívida na generalidade dos setores da economia", com destaque para as administrações públicas, que amortizaram mais 1.100 milhões de euros do que emitiram.O banco central aponta ainda o contributo da desvalorização dos títulos de dívida pública e da valorização das ações cotadas, que "compensou, quase na totalidade, essas reduções".A próxima atualização das estatísticas de emissões de títulos será feita pelo BdP a 9 de novembro.