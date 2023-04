Dívida pública volta a subir em fevereiro. Aumento foi de 3,2 mil milhões de euros

dívida pública

A dívida pública, na ótica de Maastricht, voltou a subir em fevereiro deste ano, com um aumento de 3,2 mil milhões de euros, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal."Em fevereiro de 2023, a, na ótica de Maastricht, aumentou 3,2 mil milhões de euros, para 279,0 mil milhões de euros", refere a nota estatística do banco central, detalhando que "esta evolução refletiu o aumento das responsabilidades em depósitos (1,7 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 2,6 mil milhões de euros".O supervisor adianta ainda que se no segundo mês do ano se "observaram emissões líquidas de títulos de dívida (1,3 mil milhões de euros) e o aumento dos empréstimos obtidos (0,1 mil milhões de euros)".