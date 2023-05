Peso da dívida pública sobe ligeiramente para 114% do PIB no primeiro trimestre

O peso da dívida pública subiu ligeiramente para 114% no primeiro trimestre deste ano, segundo dados revelados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O rácio da dívida aumentou uma décima face ao final do ano passado, apesar de o Governo ter como meta reduzir o peso da dívida pública para 110,8% do PIB este ano.

"No final do primeiro trimestre do ano, a dívida pública totalizava 114,0% do produto interno bruto (PIB), o que representa uma subida de 0,1 pontos percentuais relativamente ao final do ano anterior", indica o BdP.



Este foi o primeiro aumento – ainda que ligeiro – do rácio da dívida desde o segundo trimestre de 2021, altura em que o peso da dívida pública no PIB iniciou uma trajetória decrescente. O objetivo do Governo é afastar Portugal dos países com maiores níveis de endividamento (Grécia e Itália), aproximando-o dos níveis esperados para França, Espanha e Bélgica.



Em março de 2023, os dados do BdP mostram que a dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), aumentou 0,3 mil milhões, para 279,3 mil milhões de euros.



O banco central explica que essa evolução "refletiu o crescimento das responsabilidades em depósitos (3 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 3,5 mil milhões de euros". Por outro lado, registaram-se amortizações líquidas de títulos de dívida (-2,7 mil milhões de euros), que fizeram com que o aumento não fosse maior.





"Os depósitos das administrações públicas aumentaram 2,5 mil milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,1 mil milhões de euros, para 256,0 mil milhões de euros", acrescenta o BdP.



(Notícia atualizada às 11:28)