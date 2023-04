Economia da Zona Euro escapa à recessão por pouco. Portugal com maior crescimento

A economia da Zona Euro escapou por pouco a uma recessão no primeiro trimestre deste ano, ao registar um crescimento ligeiro face ao final de 2022. O PIB dos países da moeda única terá avançado 0,1% entre janeiro e março de acordo com a estimativa rápida do Eurostat, depois da variação negativa do trimestre anterior.As economias da moeda única - a 19 países - conseguem assim evitar, ainda que por décimas, uma recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de crescimento negativa do PIB. Para os países com dados já disponíveis, Portugal regista o maior crescimento em cadeia com uma aceleração do produto de 1,6%. Já a Alemanha, a maior economia do euro estagnou.Também a União Europeia (UE) escapou a uma recessão no arranque do ano, registando um crescimento um pouco mais significativo, mas também modesto. De acordo com o gabinete de estatística da UE, a economia dos 27 terá tido uma expansão de 0,3% no primeiro trimestre depois de uma contração de 0,1% no final de 2022.Em termos homólogos, a Zona Euro teve um crescimento de 1,3%, com o conjunto da UE a registar o mesmo valor.(Notícia em atualização)