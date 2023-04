Zona Euro regista primeiro excedente comercial de bens em mais de um ano

A Zona Euro registou, em fevereiro, um excedente de 4,6 mil milhões de euros na balança comercial de bens, algo que acontece pela primeira vez desde setembro de 2021 e que compara com um défice de 9,4 mil milhões registados em janeiro, segundo informou o Eurostat esta quinta-feira.





As exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo atingiram os 232,7 mil milhões de euros, um avanço homólogo de 7,6% (216,2 mil milhões de euros).





Na União Europeia (UE), o saldo da balança comercial de bens registou um excedente de 4,8 mil milhões de euros - o primeiro desde julho de 2021, face a um défice de 16,5 mil milhões de euros em fevereiro do ano passado.

As exportações da UE para o resto do mundo atingiram os 207,7 mil milhões de euros em fevereiro, uma subida homóloga de 8%, e as importações desceram 2,8% para os 202,9 mil milhões de euros.

Já as trocas comerciais de bens dentro da Zona Euro ascenderam a 224,4 mil milhões de euros no segundo mês do ano, um incremento homólogo de 8%.Por seu lado, as importações fixaram-se em 228,1 mil milhões de euros, uma subida anual de 1,1%.