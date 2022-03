Economia trava pela segunda semana consecutiva devido à guerra na Ucrânia

reta final de março, segundo o indicador diário de atividade económica (DEI) divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Esta é a segunda travagem consecutiva desde o início da guerra na Ucrânia, mas a economia continua a crescer mais do que no período homólogo.

A atividade económica em Portugal abrandou na"Na semana terminada a 27 de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à observada na semana anterior", revela o Banco de Portugal.Os dados indicam que, entre os dias 21 e 27 de março, a média móvel semanal do DEI fixou-se em 7,2%. Em comparação com o último dia da semana anterior, a taxa de crescimento homóloga da economia nacional caiu 3,3 pontos percentuais, tendo em conta que a média móvel da semana anterior era de 10,5%.Apesar dessa travagem, o DEI continua a apontar para um crescimento significativo da economia portuguesa face a 2021. Convém, no entanto, sublinhar que, há um ano, o país estava confinado devido ao aumento de casos de covid-19, o que levou a um arrefecimento da economia nacional. Face a isso, é difícil perceber se a invasão russa da Ucrânia está a ter já impacto na economia em Portugal.A invasão russa da Ucrânia começou a 24 de fevereiro e obrigou já o Governo a rever as projeções de crescimento para este ano. Ao invés dos 5,5% inicialmente previstos, o Executivo socialista prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) português cresça 5%. No Programa de Estabilidade, o Governo estima ainda que a resposta ao impacto da guerra custe 524 milhões de euros no défice deste ano O DEI é divulgado semanalmente à quinta-feira, com informação até ao domingo precedente. Sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.