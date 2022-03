Leão revê estimativas: PIB cresce 5% este ano e défice desce para 1,9%

Leia Também Leão de saída deixa défice nos 2,8% do PIB em 2021

Leia Também Taxa de poupança das famílias recua para 10,9%





O défice orçamental ficou em 2,8% do PIB em 2021, respeitando já o limite previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento, apesar das regras estarem suspensas por causa da pandemia de covid-19. João Leão sai assim do Governo com um último brilharete orçamental . O número foi revelado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ainda ministro das Finanças, João Leão, está de saída do Governo, mas ainda foi o responsável por desenhar o Programa de Estabilidade, com perspetivas económicas e orçamentais até 2026.No documento, que será entregue ainda nesta sexta-feira, 25 de março, à Assembleia da República, as Finanças reveem em baixa a estimativa do PIB para 5% este ano, mas afasta para já uma recessão, mesmo com os impactos da guerra na Ucrânia. "Portugal tem uma forte projeção de recuperação económica pós-pandémica", disse hoje o ministro, em conferência de imprensa.Além disso, e mesmo perante menos crescimento económico (o Governo antecipava anteriormente um crescimento de 5,5%), João Leão reduz a estimativa de défice orçamental inscrita no Orçamento do Estado para 2022, chumbado na Assembleia na República no final do ano passado. Na altura antecipava um défice de 3,2%, agora, reduz para 1,9%.Questionado sobre o que explica esta redução no défice orçamental, mesmo num cenário de menos crescimento e mais inflação, dados os impactos da guerra na Ucrânia, João Leão justificou com os efeitos de arraste do 'brilharete' de 2021."A estimativa de défice para 2022 beneficia do ponto de partida ser muito mais baixo em 2021. A economia vai crescer muito face a 2021 e há um conjunto de medidas de emergência da pandemia, que estão numa fase gradual de faseamento, e isso também joga para a redução", disse."É uma boa notícia para os portugueses", afirmou João Leão. Além disso, o ainda ministro disse que Portugal é "dos primeiros países da União Europeia a ficar abaixo do limiar de 3% depois do choque pandémico", já que apenas "três ou quatro países" entre os 27 Estados-membros conseguiu fazê-lo.(Notícia atualizada às 13:10 com mais informação)