Desde o pico atingido no segundo trimestre de 2013 - altura em que o rácio estava nos 430% -, o endividamento da economia tem vindo a cair gradualmente. O peso já caiu 75 pontos percentuais desde então principalmente graças ao crescimento do PIB.



Em maio, o endividamento da economia atingiu um novo máximo nos 733.888 milhões de euros. Em julho essa dívida já tinha baixado e a tendência continuou em julho.



Segundo o Banco de Portugal, "esta redução decorreu do decréscimo de mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,3 mil milhões de euros no endividamento do setor privado".



Ou seja, neste mês, o Estado deu o maior contributo para a redução do endividamento da economia. Tal aconteceu por causa do "decréscimo do endividamento face às administrações públicas e ao exterior, que foi parcialmente compensado pelo aumento do endividamento face ao setor financeiro e às empresas". Recorde-se que a dívida pública tem vindo a baixar, tendo fechado o primeiro semestre nos 122,5% do PIB.



No setor privado, tanto as empresas como os particulares reduziram o endividamento. No caso das empresas houve uma redução face ao setor financeiro (700 milhões) e um acréscimo face ao exterior (500 milhões), fechando o mês com um contributo positivo de 200 milhões de euros.



Já os particulares diminuíram em 100 milhões de euros o endividamento face ao setor financeiro. Esta redução deve-se praticamente na totalidade a amortização dos empréstimos à habitação, os quais representam mais de dois terços do total do endividamento dos particulares.



