Endividamento da economia sobe 3,4 mil milhões em maio

A subida do endividamento do setor público resultou, sobretudo, do acréscimo do endividamento face às administrações públicas e ao setor financeiro, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face ao setor não residente", explica o Banco de Portugal.

Já o setor privado (empresas e particulares) viu o seu endividamento aumentar 900 milhões de euros. As empresas foram responsáveis pela maior parte dessa subida (800 milhões de euros) ao endividarem-se em 500 milhões de euros face ao setor financeiro e em 300 milhões de euros face ao exterior. Já o endividamento dos particulares aumentou 100 milhões de euros.

Ainda assim, o setor privado é responsável pela maior parte do stock em dívida na economia (401,1 mil milhões de euros) enquanto o setor público responde por 328,5 mil milhões de euros.



Apesar deste agravamento do stock de endividamento da economia, o seu peso no PIB tem vindo a baixar gradualmente. Há um ano o rácio era de 367,4% do PIB em março ao passo que agora está no 355,5% do PIB, um mínimo de 2010. No final de agosto deverá ser conhecido o rácio do final do primeiro semestre.



(Notícia atualizada com mais informação às 11h25)