Endividamento mundial cresceu no quarto trimestre de 2017 o equivalente ao PIB chinês

Reuters

Segundo o relatório do Institute of International Finance (IIF) divulgado segunda-feira, o peso do endividamento global relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) mundial diminuiu sete pontos percentuais face ao terceiro trimestre de 2017, para os 317,8%.

Esta redução do peso do endividamento deveu-se ao forte crescimento da economia mundial.

O IIF assinala que, entre os mercados mais desenvolvidos, o peso da dívida das famílias no PIB atingiu máximos históricos em países como a Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Suíça.

Aliás, o forte aumento do nível do endividamento das famílias, em particular nos países desenvolvidos, foi o principal responsável pelo crescimento do endividamento global, que agrega as dívidas dos Estados, das empresas e das famílias.

Em Portugal, o endividamento global excluindo o sector financeiro baixou no ano passado para 373,67% do PIB, cifrando-se em 718,1 mil milhões de euros, uma queda de 10 pontos percentuais (p.p.) apesar da subida em valor de 7,5 mil milhões de euros.

A dívida pública baixou para 126,2%, uma descida de 3,9 p.p face a 2016, o endividamento das empresas privadas recuou 3,1 p.p. para 137,66% e a dívida das famílias caiu para menos de 74% do PIB.