Excedente da balança de pagamentos da UE volta a cair no primeiro trimestre

O excente da balança de pagamentos da União Europeia (UE), ajustado sazonalmente, situou-se no primeiro trimestre de 2022 nos 16,6 mil milhões de euros, o que corresponde a 0,4% do PIB do bloco, indicam os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.Desde o início de 2009 que o saldo tem sido positivo, mas aproxima-se perigosamente do zero, estando abaixo dos níveis do início da pandemia, quando também houve uma queda no excedente.De acordo com o gabinete de estatísticas de Bruxelas, que divulga os dados em conjunto com o Banco Central Europeu, este número tem vindo a cair, tendo o excedente no quarto trimestre de 2021 sido de 52,2 mil milhões de euros (1,4% do PIB). Já no mesmo período do ano passado, o valor de era de 126,4 mil milhões (3,6% do PIB).A pesar esteve sobretudo a balança de bens, que se tornou deficitária, passando de um excendete de 9,9 mil milhões de euros no último trimestre de 2021 para um défice de 15,4 mil milhões nos primeiros três meses deste ano. Já nos serviços, a conta manteve-se positiva, mas diminuiu de 54,2 mil milhões para 46,6 mil milhões de euros.Nos rendimentos primários, o excente aumentou para 4,6 mil milhões, de 4,3 mil milhões de euros. Quanto aos rendimentos secundários, o défice acentuou-se, de 16,1 mil milhões negativos passou a 19,3 mil milhões.