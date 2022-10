Balança de pagamentos da UE entra em défice pela primeira vez desde 2011

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A balança de pagamentos da UE registou um défice de 37,4 mil milhões de euros, cerca de -1% do PIB, no segundo trimestre, depois de ter atingido um excedente de 8,8 mil milhões de euros nos primeiros três meses deste ano. Esta foi a primeira vez que a balança de pagamentos registou um défice desde 2011 (como se pode ver no gráfico abaixo).





Na rubrica "bens" o défice aprofundou-se de 21,7 mil milhões de euros no primeiro trimestre para 62,4 mil milhões de euros no segundo trimestre.



Por sua vez registou-se uma redução do excedente da rubrica de "serviços" para 43,4 mil milhões de euros, movimento seguido pelos rendimentos primários que caíram de um excedente de 3,9 mil milhões de euros para 500 milhões de euros e dos rendimentos secundários que registaram um défice de 18,9 mil milhões de euros.

Por outro lado, durante o mesmo período, registou-se um movimento inverso na balança de capital que passou de um défice de 1,6 mil milhões de euros, para um excedente de 112,1 mil milhões de euros.

Entre os 27 Estados membros da UE, dezoito contabilizaram défices. Os maiores défices foram registados por França (-15,6 mil milhões de euros), Roménia (-11,0 mil milhões de euros), Bélgica (-8,4 mil milhões de euros) e Finlândia (-6,2 mil milhões de euros).



Entre os países que registaram maiores excedentes encontram-se a Alemanha (22,9 mil milhões de euros), Irlanda (15,8 mil milhões de euros), Dinamarca (12,9 mil milhões de euros), Países Baixos (7,5 mil milhões de euros), Suécia (3,4 mil milhões) e Espanha (3,3 mil milhões).

A balança da pagamentos regista todas as transações económicas entre entidades residentes e não residentes durante um determinado período. O saldo das balanças corrente e de capital determina a exposição de uma economia face ao resto do mundo.