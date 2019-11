Nos dois últimos anos, o saldo passou a excedentário cada vez mais tarde (julho em 2017 e agosto em 2018) e com um valor cada vez mais reduzido. Em 2019, o excedente também chegou em agosto mas com um valor bem aquém do ano anterior.



Dívida externa baixa para 102% do PIB no terceiro trimestre

A variação da balança de pagamentos influencia a posição de investimento internacional (PII) do país, um indicador da dívida externa portuguesa. No terceiro trimestre, a dívida externa em percentagem do PIB reduziu-se para 102%, o que compara com 104,4% do PIB no segundo trimestre.



"No final de setembro de 2019, a PII de Portugal situou-se em -212,6 mil milhões de euros, o que traduz uma melhoria de aproximadamente 2,6 mil milhões de euros em relação ao final de 2018", esclarece o Banco de Portugal noutra publicação divulgada esta quarta-feira, 20 de novembro.



Em termos líquidos, a dívida externa - que exclui instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros da PII - baixou para 89,1% do PIB no terceiro trimestre, o que compara com 90,9% no segundo trimestre. Esta redução deve-se "em grande medida devido ao aumento do PIB".



Segundo o banco central, "para a variação da PII contribuíram as transações (+1,2 mil milhões de euros), as variações cambiais (+1 mil milhões de euros) e os outros ajustamentos (+0,5 mil milhões de euros), os quais foram parcialmente compensados pelas variações de preço (-0,1 mil milhões de euros)".



O excedente da balança corrente e de capital entre janeiro e setembro fixou-se nos 689 milhões de euros, o que compara com 3,2 mil milhões de euros no período homólogo. O valor de 2019 é quase cinco vezes inferior ao de 2018.Em percentagem do PIB, o excedente externo passou de 2,1% para 0,4%, menos 1,7 pontos percentuais."Para a redução do saldo contribuíram todas as componentes, à exceção da balança de rendimento primário", esclarece o banco central. A balança corrente passou de excedentária, no ano passado, a deficitária este ano, principalmente por causa do aumento do défice da balança comercial de bens e a pequena deterioração do excedente dos serviços.O único contributo positivo veio do défice da balança de rendimento primário que diminuiu 450 milhões de euros relativamente ao período homólogo. "Esta variação resultou, principalmente, da redução dos juros pagos a entidades não residentes", segundo o Banco de Portugal.