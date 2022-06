Exportações aumentam 17,3% em abril. Importações crescem 29,2%

Leia Também Volume de negócios nos serviços aumentou 23,6% em abril

As exportações e as importações aumentaram em abril, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As exportações subiram 17,3% face ao período homólogo enquanto as importações aumentaram 29,2%. Já o défice da balança comercial de bens agravou-se em 1.039 milhões de euros.Os dados do INE mostram que as exportações e importações de bens voltaram a subir em abril, com os fornecimentos industriais e a componente que junta os combustíveis e lubrificantes a destacarem-se entre os tipos de produtos mais vendidos e mais comprados por Portugal ao exterior.Em termos homólogos, as exportações de combustíveis e lubrificantes aumentaram 95,5%, enquanto as importações desses mesmos produtos subiram 128,4%. No que diz respeito aos fornecimentos industrais, foram exportados mais 26,7% e importados mais 29,7%.Excluindo combustíveis e lubrificantes, "as exportações e as importações aumentaram 13,1% e 18,5%, respetivamente. Em comparação com o mês de março, as exportações cresceram 12,3%, enquanto as importações subiram 21%, deixando de fora os combustíveis e lubrificantes.Já o défice da balança comercial atingiu 2.445 milhões de euros em abril, o que representa "um aumento de 1.039 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021 e uma diminuição de 16 milhões face ao mês anterior", nota o INE.Excluindo combustíveis e lubrificantes, registou-se um défice na balança comercial de 1.493 milhões de euros.