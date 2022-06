O volume de negócios nos serviços aumentou 23,6% em abril, face a igual período de 2021, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas o volume de negócios nos serviços recuou face a março, com o alojamento, restauração e atividades administrativas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia."O índice de volume de negócios nos serviços registou uma variação homóloga de 23,6% em abril, 9,1 pontos percentuais inferior à observada no mês anterior", indica o INE. Já o índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário aumentou 22,2% em abril e, em comparação com o mês de março, subiu 29,3%.Os dados do INE mostram que todos os serviços contribuíram "positivamente para a variação do índice total", com destaque para a componente que junta o alojamento, restauração e similares, que cresceu 122% face a 2021 (148,9% na variação em cadeia), tendo contribuído com 5,9 pontos percentuais para a variação do índice.Isoladamente, o alojamento apresentou uma subida homóloga de 517,6% no volume de negócios e a restauração e similiares cresceu 81,1%. "Este é o primeiro mês em que o índice desta secção superou (2,0%) o mês homólogo de 2019, situando-se, contudo, ainda 3,2% abaixo de fevereiro de 2020 (o último mês pré-pandemia)", diz o INE.O comércio por grosso e o comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos foi, no entanto, aquele que deu o maior contributo para a variação total do índice de volume de negócios nos serviços, "originado pela variação homóloga de 15,2%". Ainda assim, registou "uma desaceleração de 13,6 pontos percentuais face a março".Já os transportes e armazenagem registaram uma variação de 46,9%, acelerando 3,4 pontos percentuais face ao período anterior, "contribuindo com 5,3 pontos percentuais para a variação do índice".O INE salienta ainda que, em abril, "apenas duas secções permaneciam em patamares inferiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia: o alojamento, restauração e similares e as atividades administrativas e dos serviços de apoio". A variação mensal do índice de volume de negócios foi 0,2%.