Exportações de bens caíram 1,9% no quarto trimestre. Queda foi maior nas importações

assiste-se agora a um desinsuflar das exportações e importações , que até aqui estavam mais elevadas devido à subida generalizada dos preços.

o índice de valor unitário (preços) das importações caiu 6,6%, enquanto nas exportações teve uma quebra homóloga de 1,5%. Com os preços a caírem mais nas importações, o défice comercial tem estado a beneficiar. Em novembro, diminuiu 633 milhões, em termos homólogos, atingindo 1.928 milhões de euros.

As exportações portuguesas de bens caíram pelo terceiro trimestre consecutivo nos últimos três meses de 2023, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O decréscimo, em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação), foi ainda mais expressivo nas importações. estimativa rápida do INE revela que asno quarto trimestre, em comparação com igual período do ano anterior. Já as"O decréscimo nas transações de bens ocorre pelo terceiro trimestre consecutivo, mas sendo menos acentuado que no trimestre anterior, em que se registaram variações homólogas de -8,7% nas exportações e -12,4% nas importações", indica a autoridade estatística.A explicar, em parte, esta queda está o facto de os. Isso faz com que o total de exportações e importações, apresentado em termos nominais, registe um decréscimo. Ou seja,Os últimos dados mensais do INE revelam que, em novembro,