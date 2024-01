Descida de preços ajuda a reduzir défice comercial em 11%

Até novembro, Portugal acumulou um défice da balança comercial de bens de 24,9 mil milhões de euros, um valor inferior ao de 2022. A um mês do final do ano, as exportações seguiam a cair 1,1%. Entre os principais parceiros, Polónia, França e Bélgica são exceção às quedas.



Com os preços a caírem mais nas importações, o défice comercial tem vindo a beneficiar, encolhendo 3,2 mil milhões face ao ano passado. Luís Guerreiro Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt | Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 09 de Janeiro de 2024 às 22:29







A um mês de terminar 2023, o défice da balança comercial portuguesa de bens acumulou uma melhoria de 11% face ao ano anterior. Significa isso que o que o país está a reduzir o desequilíbrio entre o que compra e o que vende ao estrangeiro. Esse desagravamento é apoiado pela queda nos preços das mercadorias, com especial impacto nas importações. A contenção do consumo nacional também pode dar uma ajuda.

Descida de preços ajuda a reduzir défice comercial em 11%









