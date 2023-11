Exportações estão em queda há meio ano

As exportações de bens nacionais caíram pelo sexto mês consecutivo em setembro. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira, indicam que as exportações tiveram uma queda homóloga de 8,2%. Ao mesmo tempo, as importações recuaram 13%, o que contribuiu para uma nova redução do défice comercial, que está abaixo do registado em 2022.





