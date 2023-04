FMI e Bruxelas aquém do otimismo de Governo e BdP

Apesar de avançarem projeções melhoradas, as principais instituições económicas internacionais continuam a prever um avanço do PIB nacional neste ano abaixo daquela que o Governo colocou no Orçamento e também abaixo da que o Banco de Portugal (BdP)antecipa desde março, mais otimista quanto ao que poderão ser os resultados do primeiro trimestre.





...