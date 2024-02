Fretes mais caros ameaçam um terço das exportações nacionais

Ataques dos houthis no mar Vermelho fizeram custos de navegação mais do que duplicar em dois meses. No caso português, cerca de 30% das exportações vão por via marítima e arriscam ficar mais caras. Situação pode fazer acelerar inflação.



Transporte marítimo é “o mais barato” entre os quatro principais modos de transporte, mas está a encarecer devido aos ataques no mar Vermelho. Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 19:24







Um terço dos bens portugueses é exportado por via marítima. A conclusão é de um estudo do Banco de Portugal (BdP), que revela que o modo de transporte usado nas vendas de bens ao exterior tem-se mantido praticamente inalterado nas últimas três décadas. Face aos ataques no mar Vermelho, os bens exportados por via marítima arriscam uma subida de preços devido ao forte encarecimento dos fretes.



