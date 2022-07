Gentiloni diz que Portugal vai crescer acima da UE devido à forte retoma do início do ano

Ao invés dos anteriores 5,8%, Bruxelas estima agora que o PIB português cresça 6,5% este ano, contrariando a desaceleração esperada na média da zona euro. Mas, em 2023, o PIB deverá cair para 1,9%.



Bruxelas reviu ainda em alta as previsões para a inflação anual. No caso de Portugal, é esperado que a inflação atinja os 6,8% este ano, antes de recuar para 3,6% no próximo.



O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, referiu esta terça-feira que Portugal vai crescer este ano acima da média da União Europeia devido à forte retoma económica registada no início deste ano."Temos um crescimento acima do esperado para Portugal e isso é, em grande medida, baseado no crescimento substancial registado no primeiro trimestre, que gerou um efeito carry-over [de arrastamento] para todo o ano", referiu Paolo Gentiloni, na apresentação das previsões económicas de verão O comissário europeu lembrou que, no primeiro trimestre deste ano, Portugal registou uma variação trimestral de 2,6% e um crescimento homólogo de 11,9%. "É um crescimento bastante forte para Portugal", sinalizou.A somar a isso, Portugal deverá beneficiar da "reabertura ao turismo internacional". "Sabemos que o turismo é muito importante para vários Estados-membros. Para Portugal em particular, o turismo internacional é muito importante", disse, sublinhando que, apesar dos constrangimentos registados nos aeroportos, os dados que têm sobre dormidas e voos internacionais para Portugal "não são motivo para preocupações".As novas previsões da Comissão Europeia para o crescimento do PIB português este ano foram revistas em alta.