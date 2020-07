Governo diz que "não terá receio" de prever recessão maior

6,9% Queda do PIB O Governo tem a previsão mais otimista para o PIB este ano

"Não teremos nenhum receio, se for caso disso, de alterar as nossas previsões no momento oportuno", disse esta quarta-feira o ministro das Finanças, João Leão, em audição regimental, na Assembleia da República.O governante respondia ao deputado do PSD, Afonso Oliveira, que queria saber se a previsão de recessão do Governo são os "quase 7%" que constam do Orçamento suplementar, ou os 12% que são referidos no relatório de António Costa e Silva, um plano de recuperação feito a pedido do Executivo.João Leão argumentou que o documento apenas refere todas as previsões de recessão que estão em cima da mesa , "como um bom documento deve fazer", mas mostrou-se disponível para rever as projeções do Executivo "em momento oportuno".Já na sua intervenção inicial o ministro das Finanças tinha referido as várias projeções de diferentes instituições para a economia portuguesa, sublinhando que países como Espanha, França e Itália têm previsões de queda do PIB acima dos 10%, por parte da Comissão Europeia. Depois, frisou que este países são parceiros comerciais preferenciais de Portugal, sugerindo assim um impacto significativo destas quedas na economia portuguesa.A recessão é de "âmbito mundial, repentina e com intensidade sem precedentes", frisou o ministro das Finanças.No debate de Orçamento do Estado suplementar, o PSD acusou o Governo de otimismo excessivo, por antever uma recessão para este ano de 6,9%, o valor mais baixo de todas as projeções apresentadas. A Comissão Europeia, que reviu as suas previsões há uma semana, antecipa uma recessão de 9,8%.