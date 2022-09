Indicador avançado da OCDE reforça abrandamento para as grandes economias mundiais

As maiores economias mundiais estão a perder dinâmica e os dados apontam para um abrandamento generalizado, revela o indicador avançado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado esta segunda-feira."O indicador compósito avançado da OCDE (CLI, na sigla inglesa), desenhado para antecipar pontos de viragem na atividade económica nos próximos seis a nove meses, continua a sinalizar uma desaceleração na maioria das principais economias e na área da OCDE como um todo", refere a organização sediada em Paris.No conjunto das maiores economias da OCDE, o indicador continua a antecipar um abrandamento no ritmo de crescimento no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. O mesmo acontece na Zona Euro, como um todo, incluindo os três grandes - Alemanha, França e Itália.A exceção, para já, são as economias japonesa e indiana que apresentam um crescimento estável do crescimento económico.Os técnicos da OCDE sublinham, no entanto, para o cuidado a ter na leitura deste indicador. "Diante das persistentes incertezas relacionadas com a guerra na Ucrânia, ameaças renovadas da covid-19 e o impacto da alta inflação sobre o rendimento real das famílias, as componentes do CLI podem estar sujeitas a flutuações maiores do que o habitual", refere a organização no comunicado.Por isso, recomenda que os indicadores sejam interpretados com cuidado e sua magnitude deve ser considerada como uma indicação da força do sinal e não como medida de crescimento da atividade económica", adverte a OCDE.