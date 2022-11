Indicadores do BdP sinalizam abrandamento em outubro e recuo em novembro

Os indicadores de atividade divulgados nesta quinta-feira, 17 de setembro, pelo Banco de Portugal (BdP) apontam para um abrandamento da economia em outubro e sinalizam um recuo em novembro.



O indicador do Banco de Portugal (BdP) que mede o estado corrente da atividade económica no país voltou a travar em outubro, para os 5,4%, mantendo a tendência de abrandamento da economia que se regista pelo menos desde junho.

Nos indicadores coincidentes divulgados nesta quinta-feira, 17 de novembro, o BdP conclui que o indicador para a atividade económica avançou 5,4% em termos homólogos em outubro, depois dos 5,7% registados em setembro. Olhando para o trimestre terminado em outubro, os dados do banco central apontam também para um travão (ao subir 5,7% contra 6% no terceiro trimestre).

Também o indicador para o consumo privado travou pelo sexto mês consecutivo, abrandando de uma subida homóloga de 2,9% em setembro para 2,4% em outubro. A conclusão é semelhante no trimestre terminado em outubro: o consumo das famílias travou de para 2,9% em outubro, depois dos 3,5% registados no trimestre terminado no mês anterior.

"Em outubro, os indicadores coincidentes para a atividade económica e para o consumo privado voltaram a apresentar uma taxa inferior à do mês anterior", resume o banco central.





Com estes dados, os indicadores do BdP sinalizam um abrandamento no arranque do último trimestre do ano, como o Negócios já tinha apontado.

Indicador diário de atividade aponta recuo

Já o indicador diário de atividade económica aponta para um recuo. Na semana terminada a 13 de novembro, a atividade recuou 3,2% face à semana anterior. Já a média do indicador no mês de novembro aponta uma contração de 1,6%.

Este indicador de alta frequência sintetizado pelo BdP junta informação como o tráfego rodoviário de pesados, o consumo energético, a carga e correio desembarcados nos aeroportos e compras efetuadas com cartões em Portugal.