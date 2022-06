INE confirma inflação de 8% em maio, a mais alta desde fevereiro de 1993

oito décimas acima dos 7,2% observados em abril.

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 8,0% em maio de 2022, taxa superior em 0,8 pontos percentuais à observada no mês anterior e a mais elevada desde fevereiro de 1993", indica o INE.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, também acelerou, registando uma variação de 5,6%. O valor é igual ao anteriormente avançado pela estimativa rápida e corresponde ao valor mais elevado desde outubro de 1994.Dentro do cabaz de produtos analisados, o índice de preços relativo aos produtos energéticos aumentou para 27,3%, atingindo o valor mais elevado desde fevereiro de 1985, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou um crescimento homólogo de 11,6%.Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite comparar a inflação em Portugal com a dos restantes países da União Europeia, apresentou uma variação homóloga de 8,1%. Essa taxa é superior em 0,7 pontos percentuais ao registado em abril e é "o valor mais elevado registado desde o início da série do IHPC, em 1996".Excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 5,8% em maio, superior aos 4,4% estimados para a zona euro.