Inflação mantém-se nos 1,5% em setembro

A taxa de inflação homóloga manteve-se nos 1,5% em setembro, um valor semelhante ao registado em agosto, divulgou nesta quinta-feira, 30 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) Segundo a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) divulgada hoje, o indicador de inflação subjacente (que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos) subiu 0,9% em termos homólogos, um valor idêntico ao registado em agosto.Já os preços dos produtos energéticos subiram 10,4% em termos homólogos, um ritmo mais acentuado do que o registado no mês anterior (9,3%).A inflação dos produtos alimentares não transformados caiu 0,3% em termos homólogos, depois de ter subido 0,2% em agosto.Comparando com o mês anterior, o IPC terá aumentado 0,9% (depois de ter caído -0,2% em agosto). O INE estima ainda que uma inflação média de 0,6% nos últimos doze meses.Também o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, usado nas comparações internacionais, manteve em setembro a mesma variação homóloga deo mês anterior: 1,3%.(Notícia atualizada às 10:00 com mais informação)