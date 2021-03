Inflação na Zona Euro estabiliza em máximos de um ano

Numa altura em que os receios com a alta da inflação estão a assustar muitos investidores, a evolução dos preços na Zona Euro permanece contida, apesar de estar em máximos do último ano.

O índice de preços no consumidor na Zona Euro aumentou 0,9% em fevereiro face ao mesmo mês do ano passado, igualando a taxa de inflação de janeiro, anunciou o Eurostat na estimativa rápida publicada esta terça-feira.

O valor saiu em linha com as estimativas dos economistas e mostra que, para já, não existem pressões inflacionistas preocupantes na Zona Euro, apesar de o crescimento homólogo dos preços ter sido o mais elevado desde fevereiro do ano passado (+1,2%).

Euro area #inflation stable at 0.9% in February: food +1.4%, services +1.2%, other goods +1.0%, energy -1.7% - flash estimate https://t.co/QIa35rMmUy pic.twitter.com/RjTuWpPoFZ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 2, 2021

Ainda assim a tendência é claramente de alta, já que os preços tinham descido nos últimos cinco meses de 2020, fortemente pressionados pelo impacto da pandemia, que obrigou os países a elevarem as restrições à mobilidade, o que afetou a procura.

As perspetivas para 2021, apesar do agravamento da pandemia em janeiro, são mais favoráveis e os economistas apostam que a recuperação da economia vai também provocar uma subida dos preços.

O temor de uma subida rápida dos preços provocou desvalorizações acentuadas nas cotações das obrigações e das ações nas últimas semanas, embora nas últimas sessões os mercados tenham recuperado. O BCE tem como meta uma inflação próxima dos 2%.

De acordo com a estimativa rápida publicada hoje pelo Eurostat, em fevereiro os preços da classe alimentos, álcool e tabaco registaram o maior aumento em fevereiro (+1,4%), embora o crescimento tenha abrandado face a janeiro (1,5%).

Em sentido inverso, os preços da energia caíram 1,7% em fevereiro, uma queda bem menos intensa do que a registada em janeiro (-4,2%).